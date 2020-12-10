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Gürpınar üretimde marka şehir oluyor Gürpınar Belediyesinin ‘2. Ayakkabı Üretim Fabrikası Projesi’ onaylandı

İHA

Gürpınar üretimde marka şehir oluyor Gürpınar Belediyesinin ‘2. Ayakkabı Üretim Fabrikası Projesi’ onaylandı

Van’ın Gürpınar Belediyesinin Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırladığı 2. Ayakkabı Üretim Fabrikası Projesi onaylandı. 2 milyon 500 bin liralık kısmı hibe ile desteklenecek projenin toplam maliyeti ise 3 milyon 950 bin lira olacak.
İlçede üretim ve kalkınma ile 1071 kişilik istihdam oluşturmayı hedefleyen Gürpınar Belediyesi, 2. Ayakkabı Fabrikası ile bölgenin hedef pazarına yetecek kadar ayakkabı üretim kapasitesine sahip olmayı amaçlıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda onaylayan projenin imza töreni Gürpınar Belediyesinde yapıldı. Proje kapsamında ilçeye tek katlı 4 bin metrekare kullanım kapasitesine sahip fabrika inşa edilerek, ilçenin ayakkabı üretimde önemli bir üs olmasına katkıda bulunacak.
Projesi onaylanan 2. Ayakkabı Fabrikasıyla ilçede 1071 kişinin istihdam edileceğini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “İlçemizin en büyük problemi işsizlik olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana istihdama yönelik gerekli adımları atıyoruz. İlk ayakkabı fabrikamız kısa süre içerisinde açılarak 600 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaktır. İkincisini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda inşa edeceğimiz fabrikamız ile ilçemizde önemli bir kalkınma hamlesine öncülük etmiş olacağız. İki fabrikamız ile hedefimiz olan bin istihdamın üstüne çıkarak 1071 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bir sonraki hedefimiz ise Hoşab Mahallemizi de başlattığımız kalkınma hamlesine ekleyerek orada 3. fabrikamızı inşa etmektir. Bunun için gerekli çalışmalara başladık. Biz sadece yol, su ve temizlik çalışmaları ile değil hayata geçirdiğimiz istihdam projeleri ile de bölgemize kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise 2. fabrikanın çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirtti. Van'ın son yıllarda hazır giyim ve tekstilde önemli mesafe kat ettiğini söyleyen Güray, “Gürpınar’ın ayakkabı üretiminde marka olmasını hedefliyoruz. Gürpınar Belediyesi vasıtasıyla bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. İlkini kendi imkanlarıyla inşa eden belediyemiz, ikincisini de bizim desteğimizle inşa edecektir. Fabrikalarımızın sürdürülebilir üretimleri için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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