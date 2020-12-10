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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı

İHA

Doğu bölgesinde yağış miktarı azaldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de 2018 ve 2019 yıllarına göre bu sene ekim ayında düşen yağış miktarında ciddi azalma görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre aylık bazda toplam yağış miktarında bu sene ekim ayı en yağışsız dönem olarak gerçekleşti. Bitlis’te 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 211.2, kasım ayında ise 99.9 olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise ekim ayında 0.2, kasım ayında da 2019 yılına göre biraz artış göstererek 67.6 olarak gerçekleşti. Hakkari’de ise 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 161.8, kasım ayında ise 55.8 olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ise ekim ayında 8.0, kasım ayında da 2019 yılına göre büyük artış göstererek 108.6 olarak gerçekleşti. Muş’ta da 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 129.6, kasım ayında ise 77.8 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ekim ayında 0, kasım ayında da 2019 yılına göre artış göstererek 38.2 olarak gerçekleşti. Van’da da 2018 yılının ekim ayında düşen yağış miktarı 69.3, kasım ayında ise 19.2 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ekim ayında 1.8, kasım ayında da 2019 yılına göre azalış göstererek 12.8 olarak gerçekleşti.
Bitlis, Muş ve Hakkari’de 2019 yılının Kasım ayına göre 2020 yılının aynı ayında yağış miktarı artarken, Van’da ise geçen sene 22.9 seviyesinde gerçekleşen yağış miktarı 2020 yılında 12.8 olarak gerçekleşerek son yılların en dip seviyesinde kaldı.
Bitlis’te son yıllara göre 2015 yılının Ekim ayında 238.1, 2017 yılı Kasım ayında ise 129.5 olarak en fazla yağış düşmüş. Hakkari’de de son yıllara göre 2014 yılının Ekim ayında 170.2, 2012 yılı Kasım ayında ise 137.4 olarak en fazla yağış düşmüş. Muş’ta ise son yıllara göre 2015 yılının Ekim ayında 197.7, 2018 yılı Kasım ayında ise 77.8 olarak en fazla yağış düşmüş. Van’da ise son yıllara göre 2015 yılının Ekim ayında 106.9, 2017 yılı Kasım ayında ise 54.7 olarak en fazla yağış düşmüş.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de 2020 yılının Aralık ayı verilerine göre de düşen yağış miktarı oldukça az. Aralık ayının ilk 10 günündeki yağış miktarı ise Bitlis’te 2.1, Hakkari’de 0, Muş’ta 1.0 ve Van’da da 0 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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