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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van İl Sağlık Müdürü, filyasyon ekipleriyle sahaya indi

DHA

Van İl Sağlık Müdürü, filyasyon ekipleriyle sahaya indi


Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan filyasyon ekibiyle sahaya inip tedavileri süren hastalarla görüştü. ilaçlarını düzenli kullanmaları uyarısında bulundu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan filyasyon ekipleriyle birlikte evleri gezen Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, salgının başladığı günden bu yana sağlık ekiplerinin çalıştıklarını söyledi. Van'da 13 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve tüm filyasyon ekibiyle mücadele yürüttüklerini anlatan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, iyi sonuçlar aldıklarını da belirterek şöyle konuştu: "Van'da pandemi kontrolümüz altında. 170 filyasyon ekibimiz var. Ekibin 80'i doktor, diğerleri yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır. Çağrı merkezi ilk pozitif vakalara hemen ulaşıp bilgilendirme yapıyor. Çağrı merkezi bilgilendirme yaptıktan sonra filyasyon ekiplerimiz kısa süre içerisinde pozitif hastalara ulaşıp ilaçları almaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Ayrıca pozitiflinin gerçek temaslıları çıkartılıyor".
Tedavileri devam eden hastalarla görüşerek ilaçlarını düzenli kullanmalı konusunda uyarılarda da bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, yaptıkları çalışmalar sonucu şehirdeki vaka sayısının kontrol altında seyrettiğini belirtti. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60'ın altında. Hastanede kovid servisinde yatan hasta oranı yüzde 50 civarında. Şu anda hastanelerimizde kovid-19 ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.
Test sonucu pozitif çıkan hastalara da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Hastalar, ilaçlarını 48 saat içerisinde almalı. Düzenli ilaç kullanımı hastanedeki yatış ve yoğun bakım hasta oranını azaltır. Bölgemizde KOAH ve kalp yetmezliği hasta sayısı çok. Bu hastalarımızın da ilaçlarını almalarını özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-12-10 16:53:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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