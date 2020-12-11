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İş adamı Gökçenay: “2021 yılının 2020 gibi geçmeyeceğini umut ediyorum”

İHA

İş adamı Gökçenay: “2021 yılının 2020 gibi geçmeyeceğini umut ediyorum”

Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, 2020 yılının Türkiye ve dünya açısından sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, “2021 yılının 2020 gibi geçmeyeceğini umut ediyorum” dedi.
Van’ın önde gelen iş adamlarından Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, 2020 yılının Türkiye ve dünya için sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade ederek, 2021 yılının daha iyi geçmesini umut ettiklerini söyledi. Gökçenay, “Türkiye ve dünyada ekonomik sıkışıklık ve daralma, pandemi ile beraber ciddi manada sıkıntıya sebep oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği bu süreçte birçok ülke ciddi oranda zorluklar yaşarken, şu anda açlık sınırına gelmiş birçok ülke var. Aşının bulunmasıyla piyasada açılımın ve ekonomik gelişmelerin olacağını ümit ediyorum. Eğer bilim insanları pandemi aşısı ve benzeri gelişmeleri yapamazsa maalesef 2021 yılı da 2020 gibi geçecektir. Bu da sadece Türkiye için değil, dünya için ciddi sonuçlar getirecektir” dedi.
2020 yılının Van için sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğinin altını çizen Gökçenay, “Van’da ise gerek deprem gerek çığ felaketi ve gerekse korona virüs pandemisi, İran ticareti ile beraber ciddi manada sıkıntıya sebep oldu. Van’ın en büyük gelir kaynağı olan İran ile mart ayı itibariyle kapılar kapandı, ticaret kesildi. Van’da ciddi bir enerjik yapısı olan turizmde de bir daralma yaşandı. Sadece İran bağlantılı değil eskiden beri Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinden turistler ilimize geliyordu. Şimdi onda da bir daralma oldu. Bunu aşmak için toplum olarak, devlet olarak mutlaka ekonomik tedbirler alınmalı ve bu tedbirler sonuç getirici olmalıdır. Yine ilimizde önceki yıllara nazaran konut yapımı ve inşaat yapımında ciddi bir daralma var. Bizlerde bu zamanda küçülmeye gitmek zorunda kaldık. Ancak geçici olan bu küçülme, daha sonra büyümeye sebep olacaktır. Çünkü bu süreç ilelebet böyle gitmez diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
2021 yılında bu daralmanın aşılacağını ümit ettiklerini vurgulayan Gökçenay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda bir gerçeklik var ki, o da pandemi ve ekonomik daralmadır. Bu sıkıntının şu an gördüğümüz kadarıyla 2021 yılında da süreceği yönündedir. Ancak 2021 yılından beklentim çok. Mayıs veya haziran ayında bir hareketlilik başlar. Özellikle pandemi sonuçları 56 ay içerisinde sonuçlanırsa, 2021 yılının 2020 yılı gibi geçmeyeceğini düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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