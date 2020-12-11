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Çığ düşmesiyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği kara yolunda kış çilesi başladı

DHA

Çığ düşmesiyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği kara yolunda kış çilesi başladı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN (DHA)VAN-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi´nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. 45 Şubat tarihlerinde düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede, karayolları ekipleri, buz tutan yolda çalışma yaptı. Jandarma ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
Doğu Anadolu Bölgesi´nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile Van'ın Bahçesaray ilçesindeki dağlar beyaza büründü. Van kent merkezinde dün akşam yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Kışın en çetin geçtiği ve geçmiş yıllarda kar nedeniyle kara yolunun 4 ay kapalı kaldığı Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde dağlarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
JANDARMA EKİPLERİ, SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Karayolları 11´inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağan kar nedeniyle buz tutan kara yolunda çalışma yaparken, VanBahçesaray kara yolundaki Görentaş Jandarma Karakolu'ndaki jandarma ekipleri de Bahçesaray yönüne giden araç sürücülerini buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu arada Bahçesaray yönünden Van istikametine gelen sürücüler için Karabet Geçidi yakınında üzerinde 'Çığ bölgesi' yazan uyarı levhası asıldı.
KIŞ ÇİLEMİZ BAŞLADI'
Yağan kar ile Bahçesaray'da kış çilesinin başladığını anlatan sürücüler, "Her yıl kış mevsiminde bu yol nedeniyle korkumuz başlıyor. Geçen şubat ayında yola çığ düşmesi sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililerden ricamız, riskli bölgeye kar tüneli yapmaları. Bu olmazsa, kışın çetin geçtiği günlerde kara yolu güvenlik nedeniyle kapatılmalıdır. Çünkü bu yol kışın hiç çekilmiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-12-11 09:44:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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