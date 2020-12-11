Çocuklarının yardımıyla dışarı çıkabilen engelliye asansör yapıldı Engelli vatandaş: “Artık çocuklarıma yük olmayacağım”

Van’ın Tuşba ilçesinde inşaat kazasında yaralanan ve 5 yıldır yürüyemeyen Fikri Ataş için özel asansör yaptırıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Fikri Ataş, bundan 5 yıl önce inşaattan düşerek yaralandı. Omurilik zedelenmesi nedeniyle bacak hareketini tamamen yitiren Ataş, bir daha yürüyemedi. Bir binanın 3. katında ailesiyle yaşamını sürdüren Ataş, eve girişçıkışlarda sıkıntı yaşıyordu. Çocuklarının sırtında ve komşularının yardımıyla evin merdivenlerini çıkan Ataş, bir süre sonra kimseye yük olmamak için eve hapsoldu. Dışarı çıkamadığı için de huzursuz olan Ataş, son çare olarak Tuşba Belediyesine başvurdu.

Ataş’ın talebini geri çevirmeyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, engelli vatandaşın evine asansör yapılması talimatı verdi. Belediye ekiplerince yaptırılan asansörle kimseden yardım almadan dışarı çıkabilen Ataş, 5 yılın ardından eve hapsolmaktan kurtuldu.



“Çocuklarının sırtında dışarı çıkıyordu”

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çocuklarının sırtından evine giripçıkan vatandaş için asansör inşa ettiklerini belirtti. Engelli vatandaşın artık yardım almadan dışarı çıkabildiğini ifade eden Başkan Akman, “Göreve geldiğimiz zaman vatandaşımız belediyemize müracaata bulunmuştu. Kendisinin zor durumda olduğunu, dışarıya çıkarken çocuklarının sırtında, çocuklar olmayınca da büyük bir stresle beklediğini belirtmişti. Hayata küsmüş kardeşimizin müracaatını gerekli birimlerimize bildirdik. Ekiplerimizin ilk değerlendirmesinin ardından vatandaşımıza bir asansör inşa ettik. Vatandaşımız asansör yardımıyla evine rahatlıkla gidip, gelebiliyor ve dışarıya çıkabiliyor. Kendisini de ziyaretimizde yeryüzünü yeni görmüşçesine mutlu oldu” dedi.

Belediye olarak her zaman dezavantajlı vatandaşların yanında olacaklarını ve kendilerine en iyi hizmeti ulaştıracaklarını dile getiren Akman, talebine kavuşan vatandaşın kendilerini de sevindirdiğini kaydetti.



“Rahatsızlığımı unuttum”

Sıkıntılı 5 yılın ardından kavuştuğu asansör sayesinde rahatsızlığını unuttuğunu dile getiren Fikri Ataş ise “Yaklaşık 5 yıl önce inşaattan düştüm ve bu yüzden omurilik zedelenmesine bağlı belden aşağı felçli oldum. Çocuklarımın yaşları küçük olduğu için evden beni çıkarmaları zor oluyordu. Bu yüzden çok zorluk yaşadık ve dışarı çıkamıyordum. Başkanımız benim bu sıkıntımı giderdi. Şu an dışarı rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Böylece rahatsızlığımı unutarak stres atabiliyorum” diye konuştu.



“Çocuklarımın yükü hafifledi”

Dışarı çıkarken çocuklarına yük olduğunu, asansör sayesinde çocuklarının da yükü hafiflediğini söyleyen Ataş, kendisi için asansör yaptıran Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür etti.

Babalarının eve girişçıkışlarda kendisine yardımcı olduklarını ifade eden Havanur Ataş da, zor durumda kaldıklarında ise komşularından destek aldıklarını söyledi. Ataş, asansörün yapılmasıyla birlikte babalarının kendi başına dışarı çıkabildiğini ve bu yüzden komşularını da yardıma çağırmak zorunda kalmadıklarını dile getirdi.

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