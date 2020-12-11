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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi 70 personel alacak

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi 70 personel alacak

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevlendirmek üzere 65 otobüskamyon şoförü ve 5 de iş makinesi operatörü olmak üzere toplamda 70 personel alınacağını duyurdu.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 65 otobüskamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü alımı yapacağını duyurdu. Açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesinin işe alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile açık iş sayısının 4 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Başvurular 1118 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece email olarak 1 sayfalık fotoğraflı öz geçmiş şeklinde kariyer@belvan.com.tr eposta adresine yapılacak. Korona virüs salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecek” denildi.
Van Büyükşehir Belediyesine alınacak 70 personel için aranan genel ve özel şartlar ise şöyle:
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilan tarihi itibari ile 29 yaşını doldurmuş olmak 41 yaşından gün almamış olmak (11.12.198010.12.1991 tarihleri arasında doğmuş olmak), affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soyaalt soyaeşekardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye kadına çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. E sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak. En az 5 yıllık E sınıfı (İş Makinası operatörleri için G sınıfı) ehliyete sahip olmak. Src1 veya Src2 belgelerinden en az birine sahip olmak. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. İlan tarihi itibari ile Van ili sınırlarında ikamet ediyor olmak veya Van nüfusuna kayıtlı olmak.”
Başvuru için gerekli belgeler ise “Bir adet fotoğraflı öz geçmiş, E sınıfı ehliyet (İş Makinesi Operatörü için G Sınıfı Ehliyet), öğrenim durumunu gösterir belge, adli sicil kayıt belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, diğer belgeler işe başlandığı esnada istenecektir. İstenen belgeler başvuru formu ile birlikte kariyer@belvan.com.tr email adresine gönderilecektir. (Fiziki olarak kabul edilmeyecektir.). Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilenler adaylar arasından açık iş sayısının (65) dört katı (260) kadar aday (İş makinası operatörleri için 5 dört katı 20 kadar aday); Noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi kurum web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar mülakat komisyonu tarafından uygulamalı mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat mesleki bilgi ve becerinin, mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılacak uygulamalı mülakat sonucunda mülakat komisyonu tarafından başarılı olduğu tespit edilen adaylar kurum web sayfasında yayınlanacaktır. Şoför alımı için 65 asil ve 65 yedek aday (İş makinası operatörleri için 5 asil ve 5 yedek aday) belirlenecektir. Başarılı olduğu tespit edilen asil adaylardan işe başlamayanlar veya başvuru koşullarına haiz olmadığı anlaşılanların yerine yedek kişilerden başarı sırasına göre görevlendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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