Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, Yunus (14) ve Argeş Duman (13) EBA´ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken, boş vakitlerinde de hurda toplamaya devam ediyorlar. Kardeşlerden Yunus okuyup göz doktoru olmak istediğini söylerken Argeş de "Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım" dedi.

Hakkari'nin Geçitli köyünden 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları, Yusuf ile Argeş okuldan arta kalan zamanlarda atık kağıtlarla pet şişeleri topluyorlar. İki kardeş, 26 Ağustos tarihinde çöpte buldukları 2 Türk bayrağını öptükten sonra duvara astı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikten sonra, Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada yer almasının ardından ilgi odağı olan Duman kardeşlerin videosu, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti. Vali Bilmez, Argeş, Yunus ile Cemre kardeşlerle birlikte baba Şemsettin ve anne Seyran Duman´ı makamında kabul edip, birer altınla ödüllendirdi.

BAYRAĞI ÖPÜP, DERS ÇALIŞIYORLAR

Yunus, Bostaniçi Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıfta okurken, bir yaş küçüğü Argeş, Vali Mithat Bey Ortaokulu 8'inci sınıfta okuyor. Koronavirüs salgınında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle iki kardeş, sabah saatlerinde ailelerine katkıda bulunmak için atık malzeme toplamaya devam ediyor. Ders saatlerinde de kirada oturdukları tek katlı evlerinin salonuna astıkları Türk bayrağının önünde eğitimleri sürüyor. Duvara asılı bayrağı öperek kendilerine hediye edilen tabletlerle uzaktan eğitime bağlanan Duman kardeşlerden Yunus doktor, Argeş ise polis olmak istiyor.

`POLİS OLUP, KÖTÜ İNSANLARLA MÜCADELE EDECEĞİM'

Abisi ile çöpte atık toplarken bulduğu bayrağı öperek tel örgülere astığını anlatan Argeş,

"İyi ki de asmışım. Bayrağımı çok seviyorum. Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım. Derslerimizi EBA'ya bağlanarak takip ediyoruz. Okuyup topluma faydalı bireyler olacağız. Hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

`DOKTOR OLARAK MEMLEKETİME VEFA BORCU ÖDEYECEĞİM'

Doktor olmak isteyen Yunus Duman ise "Sabah erken saatlerde kardeşimle birlikte çeşitli merkezlere giderek hurda topluyoruz. Ders saatinde ise uzaktan eğitime bağlanıyoruz. Ben göz doktoru olup, ülkeme ve bölgeme faydalı birey olmak istiyorum. Doktor olduğumda memleketime vefa borcunu ödeyeceğim. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" diyor.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-12 09:36:23



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