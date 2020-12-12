Van'da terör operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu PKK terör örgütüne ait 2 adet tüp ile EYP düzeneği imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Çatak ilçesi kırsalında 11 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp ele geçirilmiş. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.