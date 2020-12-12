Van'da PKK'ya ait EYP düzeneği bulundu

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VAN, (DHA)-VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği bulunarak, imha edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan operasyonda Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Düzenek imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak VAN-DHA

2020-12-12 09:51:24



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