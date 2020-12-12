Park halindeki araçta 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da polisin park halindeki bir araçta yaptığı aramada, 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde, park halindeki bir araçta arama yaptı. Aramada, 200 paket halinde toplam 103 kilo 515 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgisi olan şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu, uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-12 11:07:15



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