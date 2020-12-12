Kısıtlama denetiminde maske cezası yedi

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Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Van'da caddeler sesizliğe büründü. Sadece kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ekipler, motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza yazdı.

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-12 12:19:26



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