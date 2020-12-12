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Kısıtlama denetiminde maske cezası yedi

DHA

Kısıtlama denetiminde maske cezası yedi


Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza kesildi. 
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Van'da caddeler sesizliğe büründü. Sadece kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ekipler, motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza yazdı.
 DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-12-12 12:19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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