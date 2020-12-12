Kısıtlamada kaldırımları işgal eden flama, duba ve araç lastiklerini topladılar 



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnaf tarafından yol ve kaldırımlara bırakılan flama, duba ve araç lastiklerini topladı.

Erciş İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokak kısıtlamasında ilçede cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, esnaf tarafından yola ve kaldırımlara bırakılan, yayaların geçişlerini engelleyen flama, duba ve araç lastiklerini topladı. Ekipler topladıkları malzemeleri kamyona yükleyip boş bir alana götürerek imha etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-12 15:59:32



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