Van’da sokaklar boş kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van’da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ederken, kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Vatandaşları kısıtlamaya uymaları konusunda uyaran polis ekipleri, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol ve Edremit meydanları boş kalırken; görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.