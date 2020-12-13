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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Erciş Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Van’ın Erciş Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.
Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik besleme işlemlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafeterya gibi mekanların kısıtlamaya tabi tutulması ve sokağa çıkma kısıtlamasının da hayata geçirilmesiyle sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını rutin olarak sürdüren Erciş Belediyesi, birçok beslenme noktasına sokak hayvanları için mama ve su bırakarak yiyecek desteğinde bulundu.
Erciş Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara düzenli olarak yem bıraktığını belirten Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz. Onlarında bizim gibi yaşama hakları var. Bizde elimizden geldiğince mama ve su desteğinde bulunmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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