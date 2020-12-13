TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Turgutluspor: 0

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Turgutluspor'u 30 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Mehmet Şengül xx, Burak Sami Şad xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, İsmail Güner xxx, Yakup Demir xxx, Barış Gök xxx, Üzeyir Ergün xxx, Abdulkadir Özdemir xxx, Sefa Küpeli xxx, Oktay Aydın xxx (Cem Özdemir dk. 81 ?), Burhan Arman xxx (Yiğit Gökoğlan dk. 84 ?), Sedat Cengiz xxx (Cihan Halil dk. 90+1 ?), Utku Şen xxx
Turgutluspor: Fatih Demirlek x, Mete Sevinç x (Emre Nasuh dk. 80 ?), Süleyman Özdamar xx, Talha Yazgan x, Marvin Sinan Büyüksakarya x (Ferhat Katipoğlu dk. 73 x), Samet Günhan x (Mutlu Aksu Doğan dk. 59 x), Muhammed Rıdvan Özdemir x, Burak Yılmaz xx, Mithat Yaşar x, Muhammet Haşim Çoban x (Muhammet Beşir dk. 81 ?), Koray Kılınç x (Samed Hakan Kılıç dk. 59 x)
Goller: Utku Şen (dk. 14), Sedat Cengiz (dk. 69, 72) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Burhan Arman, Oktay Aydın (Vanspor Futbol Kulübü), Mete Sevinç (Turgutluspor)
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