Vali Bilmez, Van'ın sultanlarının maçını tribünden izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile Elazığ Kadın Voleybol Takımı karşılaşmasını izledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 8. karşılaşmasında Elazığ Kadın Voleybol Takımını konuk etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada Vanlı sultanlar uzatmalı setlerde 23 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı. Bu skorla ilk mağlubiyetini alan kırmızı siyahlı ekip; ilk seti 2520 kazanırken, ikinci seti 1925 kaybetti. 3. seti de 2325 kaybeden Van ekibi, 4. sette rakibini 2517’lik skorla yenerek karşılaşmada beraberliği sağladı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada uzatmalı sette rakibine 815 yenilen Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sezonun ilk mağlubiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Maçı tribünde takip eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, maç sonrasında iki takım oyuncularıyla bir araya gelerek, sporcuları ve teknik heyetleri tebrik etti. Oyuncularla bir süre sohbet eden Vali Bilmez, her iki takıma da başarı diledi.

Öte yandan ligde liderliğini sürdüren Van ekibi, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü birinci devrenin son müsabakasında Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

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