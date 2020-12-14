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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçesaray'da Karasabanlı tarım

İHA

Bahçesaray'da Karasabanlı tarım

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bazı vatandaşlar, traktörlerin giremediği dik yamaçlardaki tarlalarını halen karasaban ve öküzlerle sürüyor.
Tarımda gelişen makineleşme ve teknoloji Van’a 110 kilometre uzaklıkta ve karıyla meşhur Bahçesaray ilçesine bağlı bazı mahallelerde işe yaramıyor. Vatandaşlar, traktörün giremediği dik yamaçlardaki tarım arazilerini kendi el yapımı karasaban ve öküzlerle sürüp ekime hazırlıyor. Bu yıl kış mevsimin geç gelmesiyle birlikte vatandaşlar bahara kadar dinlendirmek için tarlalarını sürerek ekime hazır ediyor. Traktörlerin giremediği dik ve yamaçtaki tarlalarını büyük bir özenle besledikleri öküzlerini karasabana bağlayarak günlerce çift süren vatandaşlar, günde yaklaşık 1 ile 1,5 dönüm arazi sürdüklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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