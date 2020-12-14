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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesiyle 2020 tarımsal kalkınma yılı oldu

İHA

Van Büyükşehir Belediyesiyle 2020 tarımsal kalkınma yılı oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘önce üretim’ sloganıyla 2020 yılında tarımsal hizmetler alanında adeta devrim yaparak, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle de tarım ve hayvancılığa yaklaşık 20.5 milyon TL harcayarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Van’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla 2020 tarımsal hizmetlerin yılı oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında önemli projeler hayata geçirildi. Korona virüs salgını ile birlikte önemi tekrar ortaya çıkan yerli ve milli üretime katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılık alanında verimliliği arttırmak yoğun bir çalışma yılı geçirdi. Yaptığı çalışmalarla tüm çiftçilerin yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da desteğini sürdürecek.

120 mahalleye bin adet sıvat
2020 yılını tarımsal yıl ilan eden Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımlarını sürdürdü. Bu kapsamda Türkiye'nin en çok küçükbaş hayvan nüfusuna sahip olan kentte, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarla 13 ilçede 79 mahalleye 700 beton sıvat, 41 mahalleye ise 300 sac sıvat olmak üzere toplamda 120 mahalleye bin adet sıvat kurularak hayvan sahiplerine teslim edildi.

13 ilçede 103 kilometre beton sulama kanalı yapıldı
‘Önce üretim’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarımda verimliliği artıracak önemli çalışmaları tamamladı. Ekipler, 13 ilçede yürüttükleri çalışma ile toplam 103 kilometre beton sulama kanalı yaparak, 100 binlerce dekarlık tarım arazisini sulama suyuna kavuşturdu.

Bin 650 kilometre arazi yolu açıldı
Bugüne kadar yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede açtığı arazi yollarıyla da çiftçiye büyük katkı sağladı. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda toplamda bin 650 kilometre arazi yolu kullanıma açıldı. Ayrıca çalışmalar kapsamında farklı noktalara 48 adet bent yapılırken, 65 bin metre koruge boru desteği sağlandı.

483 kilometre sulama kanalı ve 163 gölet temizliği yapıldı
İlkbahar ayları ile birlikte harekete geçen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarım arazilerini sulamak amacıyla kullanılan 483 kilometre toprak sulama kanalı ve sulama amaçlı kullanılan 163 göletin temizliğini yaptı. 400 mahallede 20 iş makinesiyle yapılan çalışmalarda çiftçi ve üreticiyi memnun etti.

Güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 7 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldı
Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarda Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapan Van Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı 7 adet hayvan içme suyu tesisini kurdu. Bununla birlikte yeraltı sularından faydalanılarak yıllardır hayvan içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerin sorunları çözüme kavuşturuldu. Ayrıca 8 mahallede ise yapılan sondaj çalışmalarında su bulunurken, güneş enerji sistemleri ise önümüzdeki yıl yapılacak.

100 bin adet yerli fide dağıtıldı
Van’da yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan yerli tohum atağı kapsamında, Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohum fidesi üretilerek çiftçilere dağıtıldı. Bu tür çalışmalarla milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi hedeflenirken, bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılması planlanıyor. Bununla birlikte ayrıca çiftçilerin talepleri doğrultusunda makine ve tohum desteği başta olmak üzere birçok konuda ciddi destekler sağladı.

Özel bir proje ile bıttım ağaçları fıstık ağacına dönüştürülüyor
Van Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği özel bir proje ile Çatak ilçesindeki bıttım ağaçlarına fıstık fidelerini aşılayarak ekonomiye kazandırıyor. Atlıhan Mahallesi’nde hayata geçirilen bıttım aşılama projesi ile 10 binlerce bıttım ağacı fıstık ağacına dönüştürüldü. İl Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak yapılan projede ayrıca 50 çiftçiye aşılama, budama, bakım ve hastalıklara karşı mücadele eğitimi de verilirken, çiftçilere makine desteği de sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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