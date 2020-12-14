İpekyolu’nda kısa film yarışmasının kazananları belli oldu

– Van’ın İpekyolu Belediyesinin “Covid19 ile Yaşam” ismiyle ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs günlük yaşamdaki yerini ve toplumsal etkisini ön plana çıkarmak, salgına karşı farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kısa film yarışmasının ödül töreni İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve tedbir kuralları gözetilerek yapılan ödül törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve sanatseverler katıldı.

Düzenlenen yarışmaya başvuran 42 film arasından ödüle hak kazananları; Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birgül Alıcı, Dr. Öğretim Üyesi Akıl Fikret Tosun, Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Şeref ve Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş’dan oluşan jüri belirledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, belediyenin kültürel faaliyetlere ve projelere her zaman destek verdiğini belirterek, “Van YYÜ’deki hocalarımızla beraber dereceye giren filmleri seçtik. Tarafımıza 42 film ulaştı. Dereceye girenlere farklı farklı ödüller verdik. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden yoğun bir ilgi oldu. Bu ilgi beni çok mutlu etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimize, hiçbir beklentisi olmadan buraya gelip emek veren üniversitedeki hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Nergiz Karadaş ise korona virüs salgını döneminde insanların kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Yarışmada izlediğimiz filmlerin genel kapsamı tabi ki korona virüs temalıydı. Bu süreç bize sadece yönetmenlerin, sinemaya gönül vermiş insanların değil, birçok kişinin korona virüs döneminde daha üretken olmasını sağladı. Çünkü salgın döneminde bizler evlerimize kapanıp dertlerimizi, dile getirmek istediklerimizi sanatla dışa vurma gereği hissettik. Bizim değerlendirmemizi filmlerin temayla olan ilişkisi, dramatik olarak anlatılma teknikleri, sinematografik sunumu bizim kararımızda belirleyici oldu. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum. Sanat noktasında insanları yüreklendirmek, teşvik etmek çok önemlidir. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a sanata olan ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada “Askıda Ödev” filmiyle Halil Aygün birinci, “Anormal” filmiyle Muhammed Emin Altunkaynak ikinci, “Engel” filmiyle Ramazan Oğuzhan Erdoğan ise üçüncü oldu.

“Evde” filmiyle Yalçın Eren, “Yeni Arkadaşım” filmiyle Buğra Mert Alkayalar, “Yaren” filmiyle Turgut Kanal, “Zor Zamanlar” filmiyle Mustafa Çeliker, “Non Lineer” filmiyle de Mert Eşberk mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren filmlerin birincisi 7 bin TL, ikincisi 5 bin TL, üçüncüsü 3 bin TL ile ödüllendirilirken, mansiyon ödülü ise 500 TL olarak belirlendi.

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