Covid-19 ile yaşam konulu film yarışmasının kazananları belli oldu

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen 'Covid-19 ile yaşam' konulu kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada 'Askıda Ödev' filmiyle Halil Aygün birinci oldu.

Covid-19 pandemisinin günlük yaşamımızdaki yerini ve toplumsal etkisini ön plana çıkarmayı amaçlayan İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce organize edilen 'Covid-19 ile yaşam' konulu Kısa Film Yarışması´nın ödül töreni, İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve pandemi kuralları gözetilerek yapılan ödül törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ve sanatseverler katıldı.

YYÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ FİLMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Düzenlenen 'Covid-19 ile yaşam' temalı yarışmaya başvuran 42 film arasından ödüle hak kazananları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve TV Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birgül Alıcı, Dr. Öğretim Üyesi Akil Fikret Tosun, Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Şeref Akpınar ve Dr. Öğretim Üyesi Nergiz Karadaş'tan oluşan jüri belirledi.

YOĞUN İLGİ OLDU

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyenin kültürel faaliyetlere ve projelere her zaman destek verdiğini belirterek, "YYÜ´deki hocalarımızla beraber dereceye giren filmleri seçtik. Tarafımıza 42 film ulaştı. Dereceye girenlere farklı farklı ödüller verdik. Yarışmaya Türkiye´nin her yerinden yoğun bir ilgi oldu. Bu ilgi beni çok mutlu etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimize ve hiçbir beklentisi olmadan buraya gelip emek veren üniversitedeki hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı, Dr. Nergiz Karadaş, koronavirüs salgını döneminde insanların kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, "Yarışmada izlediğimiz filmlerin genel kapsamı tabi ki Covid-19 temalıydı. Bu süreç bize sadece yönetmenlerin, sinemaya gönül vermiş insanların değil, birçok kişinin koronavirüs döneminde daha üretken olmasını sağladı. Çünkü salgın döneminde bizler evlerimize kapanıp dertlerimizi dile getirmek, istediklerimizi sanatla dışa vurma ihtiyacı hissettik. Bizim değerlendirmemiz, filmlerin temayla olan ilişkisi, dramatik olarak anlatılma teknikleri, sinematografik sunumu kararımızda belirleyici oldu. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum. Sanat noktasında insanları yüreklendirmek, teşvik etmek çok önemlidir. İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan´a sanata olan ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ 'ASKIDA ÖDEV' FİLMİ

Yarışmada 'Askıda Ödev' filmiyle Halil Aygün birinci, 'Anormal' filmiyle Muhammet Emin Altunkaynak ikinci, 'Engel' filmiyle Ramazan Oğuzhan Erdoğan ise üçüncü oldu. Kısa film yarışmasında, 'Evde' filmiyle Buğra Mert Alkayalar, 'Yeni Arkadaşım' filmiyle Yalçın Eren, 'Yaren' filmiyle Turgut Kanal, 'Zor Zamanlar' filmiyle Mustafa Çeliker, 'Non Lineer' filmiyle de Mert Eşberk mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren filmlerin birincisi 7 bin TL, ikincisi 5 bin TL, üçüncüsü 3 bin TL ile ödüllendirildi. Mansiyon ödülü ise 500 TL olarak belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-14



