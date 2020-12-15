Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem korkuttu



Behçet DALMAZBarış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 9.20 kilometre derinliğinde olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Van ve Erciş ilçe merkezinde kısa süreli korkuya neden oldu.

Van Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor." denildi. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-12-15 01:44:45



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