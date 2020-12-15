Van'da, 21 kilo eroin ele geçirildi

'Sizce kim bu bebek?'

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, polisin durdurduğu araçta, 21 kilo 625 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında tespitini yaptıkları aracı durdurararak arama gerçekleştirdi. Araçta yapılan detaylı aramalarda 42 paket halinde 21 kilo 625 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-15 09:59:36



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