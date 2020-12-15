Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

'Sizce kim bu bebek?'

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Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da havalimanında polisin şüphe üzerine U.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, beline sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, seyahat etmek üzere gelen ve durumundan şüphelenilen U.A.'yı detaylı üst aramasından geçirdi. Yapılan aramada U.A.'nın karın bölgesine sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi. U.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçlamasıyla gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-12-15 10:07:36



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