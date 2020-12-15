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Van’da 2 ayrı trafik kazası 1 yaralı Takla atan otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı yara almdan atlattı

İHA

Van’da 2 ayrı trafik kazası 1 yaralı Takla atan otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı yara almdan atlattı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Takla atan otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı yara lamdan atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi eski öğretmenevi kampı civarında meydana geldi. İlk kaza, Mehmet Akyol yönetimindeki, 31 KEY 02 plakalı Opel Astra otomobil yolun kaygan olmasından dolayı takla attı. 4 kişinin bulunduğu otomobilde kimsenin dahi burnu kanamadan kazayı yara almadan atlattılar. Diğer kaza ise ilk kazanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun kaygan olmasından dolayı yol kenarındaki taşlara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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