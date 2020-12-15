Van polisinden öğrencilere kitap ve oyuncak desteği

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 51 öğrenciye dünya ve Türk klasikleri kitabı ile oyuncak hediye edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince ihtiyaç sahibi ve pandemi nedeniyle uzaktan eğitimlerine evden devam eden Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerimizde belirlenen 51 öğrenciye dünya ve Türk klasikleri kitabı ile oyuncak hediye edildi.

İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi mevkiinde ise pandemi kısıtlamaları nedeniyle 13.0016.00 saatleri arasında sokağa velileriyle birlikte çıkabilen çocuklara maske ve mesafe kurallarına riayet konusunda gösterdikleri hassasiyet sebebiyle kendilerini teşvik ve ödüllendirme amacıyla kitap dağıtımı yapıldı.

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