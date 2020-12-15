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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş Belediyesi araç filosunu genişletti

İHA

Erciş Belediyesi araç filosunu genişletti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van’ın Erciş Belediyesine hibe edilen 1 adet çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracı hizmete alındı.
Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, araç filosunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle ilçenin hizmetine sunulması için Erciş Belediyesine 1 adet çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program ile kurum amirleri ve vatandaşların katılımlarıyla dualar edilerek yeni araçlar tanıtıldı.
Yeni araçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Öncelikle bu hizmetlerin Erciş’imize getirilmesinde desteklerini eksik etmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas Beyefendiye, siyasi parti temsilcilerine ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her gün daha çok gelişen ve daha çok büyüyen kurumsal bir belediye olan Erciş Belediye Başkanlığının yeni araçlarının Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, Erciş’imize, belediyemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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