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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir”

İHA

AK Parti’li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir”

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bundan 20 sene önce silah almak için Batılı devletlerin kapısında sırada bekleyen Türkiye’nin şimdi savunma sanayisinde her türlü ihtiyacını karşıladığını ve daha da önemlisi üretimini yapmış olduğu birçok ekipmanı ihraç ettiğini söyledi.
TBMM’de görüşülen 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinin 11. Maddesi üzerine söz alan İrfan Kartal, savunma sanayisinin bir ülkenin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açan en önemli hususlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kartal, “Ülkemiz şanlı tarihinin gereği olarak güçlü ve her alanda tam bağımsız olmak durumundadır. Partimiz kurulduğu günden bu yana tüm hükümetlerimiz bu düşünce ile emin adımlar atmışlardır. Bundan 20 sene önce silah almak için Batılı devletlerin kapısında sırada bekleyen Türkiye, şimdi savunma sanayisinde her türlü ihtiyacını karşılamakta ve daha da önemlisi üretimini yapmış olduğu birçok ekipmanı ihraç etmektedir. Bunun en önemli örneği de İHA’larımız ve SİHA’larımızdır. Ülkemiz başta Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler olmak üzere birçok devlete İHA ve SİHA ihraç etmektedir. Kardeş ülke Azerbaycan, İHA ve SİHA’larımızın da desteği ile büyük bir zafer elde etmiştir. Buradan tekrar Azerbaycan yönetiminin ve halkının şanlı zaferini kutluyorum. İşte biz bu yüzden büyük ve güçlü Türkiye’yiz diyoruz. Ülkemiz savunma sanayisinde şahlanmasının yanı sıra birçok alanda günden güne güçlenmektedir” dedi.
“Seçim bölgem olan Van’ımızda 2002 yılından bugüne sosyal devlet anlayışımızın karşılığını almış bulunmaktayız” diyen Kartal, şöyle devam etti:
“2011 Van depremi sonrasında hükümetimizin sonsuz destekleri ile yeniden Van’ımızı inşa ettik. Bununla beraber özellikle geçirdiğimiz korona virüs pandemi sürecinde sağlık ve sosyal destek kapsamında hükümetimizin sağlam temeller üzerine dayandığını görmüş olduk. Biz bugün güçlü Türkiye olmasaydık, tarihin bir kez daha tekerrürüne şahit olacaktık. Görüşmelerini gerçekleştirmiş olduğumuz 2021 yılı bütçesi için muhalefet partileri ‘savaş bütçesi, saray bütçesi’ gibi ifadeler kullanmaktadırlar. Ancak bilsinler ki bu bütçe temsilde adaletin yönetimde istikrarın olduğu milletin bütçesidir.”
15 Temmuz gecesinde milletçe gösterilen kararlı duruş sayesinde pusuda bekleyen birçok devletin hevesinin kursağında bırakıldığını söyleyen Kartal, “1960 İhtilali, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat’ı ve 12 Mart’ı yaşayan birisi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile 2002 yılından bu yana tüm vesayetler son bulmuş ve demokrasi rüzgârı dalga dalga tüm ülkemizde esmiştir. Bizler de geçmişte yaşadığımız bu acı olayların tekrarını bir kez daha yaşamak zorunda kalmadık. Liderimizin kararlılığı ve dik duruşu olmasaydı geçmişte yaşadığımız olayların bir tekrarını daha 15 Temmuz gecesi yaşayacaktık. Ancak bu karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın dik duruşundan aldığımız güç ile milletimiz tankların önüne yattı ve o gece darbecileri büyük bir bozguna uğrattı. O karanlık gecede hain güçler, hedefledikleri girişimde başarılı olmuş olsalardı Emperyalist devletler ellerindeki liste ile ülkemize müdahaleye ilk andan itibaren başlayacaklardı. İşte biz büyük ve güçlü Türkiye olmasaydık o karanlık gecede tarih tekerrür edecekti. O gece milletçe göstermiş olduğumuz kararlı duruş, pusuda bekleyen birçok devletin hevesini kursağında bıraktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde korkmadan, yorulmadan, hiç durmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz ve her geçen gün daha güçlü ve büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizler daima milletimiz ile birlik olmaya, dertlerini dinlemeye ve dertlerine derman olacak hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken, 2021 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor,
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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