Van’da 15 günlük yasaklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da 15 günlük yasaklama

İHA

Van’da 15 günlük yasaklama

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 20/12/2020 tarihinden geçerli 03/01/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stand kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise, yukarıda açıklandığı üzere korona virüs salgınının göründüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir”
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne ...
Kayme Sarayı’nın içki kutusu tasarımlarında kullanılmasına tepki Dr. Öğretim Üyesi Öztürk: “Yapının ruhuna aykırı”
YEREL HABERLER Kayme Sarayı’nın içki kutusu tasarımlarında kullanılmasına tepki Dr. ...
Van, kışa hazır
YEREL HABERLER Van, kışa hazır
Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor Yüklenici firma yetkilisi Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay: “Van-Özalp Kapıköy yolu uluslararası bir yol olacak”
YEREL HABERLER Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor Yüklenici ...
VANTB ve Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Protokolü" imzalandı
YEREL HABERLER VANTB ve Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak ...
Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan öğrencilere tablet ...
Urartu Göz uzmanlarından gözyaşı kanalı tıkanıklığı uyarısı
YEREL HABERLER Urartu Göz uzmanlarından gözyaşı kanalı tıkanıklığı ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan Çaldıran Belediyesine hibe araç
YEREL HABERLER Bakanlıktan Çaldıran Belediyesine hibe araç
Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük
YEREL HABERLER Vanlı balıkçılar: Göldekinin canavar olmadığını ...
Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara dezenfektan standı
YEREL HABERLER Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara ...
Van TSO’da “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Van TSO’da “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman ...
Şamran Kanalı’na düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Şamran Kanalı’na düşen inek kurtarıldı
(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana tedavi
YEREL HABERLER Van'daki bakımevinde bir yılda 13 bin 353 hayvana ...
Van Gölü'nde yüzen yaban domuzu görüntülendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Yetimler Vakfı’ndan bot ve mont yardımı
YEREL HABERLER Yetimler Vakfı’ndan bot ve mont yardımı
Van’da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı
YEREL HABERLER Van’da 50 kişilik iş için 7 bin 200 başvuru alındı
Erciş Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi araç filosunu genişletti
Doç. Dr. Selçuk: Van'daki deprem, bindirme fayı üzerinde meydana geldi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Selçuk: Van'daki deprem, bindirme fayı ...
Van’da 90 hasta kilolarından kurtuldu VEAH Obezite Merkezinde 500 kilogram kilo kaybı sağlandı
YEREL HABERLER Van’da 90 hasta kilolarından kurtuldu VEAH Obezite ...
3 çocuğu FMF hastası olan kadın ile oğlu, ölen ineklerinin başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER 3 çocuğu FMF hastası olan kadın ile oğlu, ölen ...
Van polisinden öğrencilere kitap ve oyuncak desteği
YEREL HABERLER Van polisinden öğrencilere kitap ve oyuncak desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X