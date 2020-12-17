Kaçırılan İranlı muhalifle ilgili 3 kişi de Van'da gözaltına alınmış



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)İRANLI muhalif Habib Chaab'ın, vatandaşı ajanlarca kaçırılmasıyla ilgili 4 Aralık'ta Van'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve İstanbul'a gönderildikleri ortaya çıktı.

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab, Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kayboldu. Bunun üzerine MİT ve emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. MİT, Chaab'ın, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Chaab'ın, İranlı ajanlar tarafından İstanbul'dan önce Van'a ardından İran'a kaçırıldığı belirlendi.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar devam ederken, Van'dan da 3 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardığı, bunun üzerine 4 Aralık'ta Van'da yapılan operasyonla 3 kişinin yakalanarak, gözaltına alındığı ve aynı gün İstanbul Başsavcılığı'na sevk edildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-17 15:39:06



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