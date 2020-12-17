Erciş Belediyesi orman çalışmalarını sürdürüyor

Van’ın Erciş Belediyesi, kent orman çalışmaları kapsamında fidan dikimine devam ediyor.

Erciş Belediyesi, ekolojik belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamda Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesinde mart ayı itibariyle başlattığı ‘Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı’ çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, 42 dönümlük alanda fidan dikimine devam ediyor. İçerisinde yeşil alan ile birlikte bisiklet ve yürüyüş yolları, piknik alanları ve sosyal donatılarının yer alacağını ifade eden yetkililer, bu proje ile Erciş’in modern bir alana kavuşacağını söylediler.

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