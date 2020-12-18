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Van’da sınır kapısının açılması için hazırlanan dosyalar 8 bakanlığa gönderildi

İHA

Van’da sınır kapısının açılması için hazırlanan dosyalar 8 bakanlığa gönderildi

– Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması için bir araya gelen turizmciler, mevcut durumu anlatan mektup ve dosyaları 8 bakanlığa gönderdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van Turizm Komisyonu Başkanı Yunus Yüksel, yaklaşık bir yıl önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, Türkiye’de ilk kez görüldüğü Mart ayından bu yana yaklaşık 10 ay geçtiğini ifade ederek, sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi. Korona virüsün Türkiye’de yayılmaya başlamasının ardından Van’ı yakından ilgilendiren Kapıköy Sınır Kapısı’nın 23 Şubat 2020 tarihinde kapatıldığını hatırlatan Yüksel, “Van’ın ve bölge ekonomisinin en önemli ayağını oluşturan İranlı turistlerin ilimize olan yoğun ilgisi, birçok kesimin iş alanını İranlı turistler üzerinden yeniden şekillendirmesine sebep olmuştur. Yaklaşık 10 aydır kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı, ilimizin ekonomisini durma noktasına getirmiş, özellikle otel ve konaklama hizmeti veren işletmeler, çok ciddi ekonomik kayıplar yaşamıştır. İlimize gelen turistler döviz getirmekte, ilin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmaktadır. Turistler sadece konaklama hizmeti veren kuruluşlar dışında ulaşım, restoran, giyim gibi birçok iş kollarına da fayda sağlamakta olup, ilimiz ve ülkemizde yeni istihdamlar oluşturup işsizliği düşürmektedir” dedi.

"Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması zaruridir"
Van ile İran arasındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nın ilk kapatılan kapı olduğunu ve halen açılmadığına dikkat çeken Yüksel, “Van’daki hemen hemen tüm oteller, Güvenli Turizm Sertifikası almış olup korona virüsüne karşı bütün tedbirleri uygulamaktadır. Van’a sadece İran’dan turist gelmekte olup, diğer şehirlerimize dünyanın her tarafından turist gelmektedir. Van ve diğer bölge şehirlerinin en önemli geçim kaynağı, şüphesiz İranlı turistlerdir. İlimizin kapasitesinin üzerindeki otel sayıları bu durumu doğruluyor. İlimizin İran ile olan sınır kapısı her ne kadar kapalı olsa bile İranlı turistlerin ülkemize olan teveccühü devam ediyor. İran’da birçok tur şirketi, her gün reklam yapmakta, İran’dan aktarmalı veya aktarmasız uçak seferleri ile ülkemize turist göndermektedirler. Hava yolu ile gelen turistlerden virüs bulaşmıyor da, karayolu ile gelen turistlerden mi virüs bulaşıyor? İran’dan batı illerine hava yolu ile giden turistlerin bazıları, İran’a geri dönerken Van’a gelip, Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaktadır. Edirne sınır kapılarında uygulanan tedbirlerin aynısı, Kapıköy ve bölge sınır kapıları için de uygulanabilecekken, bu husus değerlendirilmeden sınır kapılarının kapalı kalması birçok iş insanının ticari hayatının bitmesine neden oluyor. Bu anlamda ekonomik dengelerin sağlanması adına Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması zaruridir” diye konuştu.
Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran İslam Cumhuriyeti ile yapılacak olan görüşmelerin hızlandırılmasını ve sınır kapılarının ivedilikle açılmasıdır. Van ilimize İran’dan gelecek olan turistlere PCR testi dahil birçok tedbirlerin alınması hususunda bizler de her türlü maddi ve manevi olarak hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu kapsamda Van Turizm Komisyonu olarak Van’ın mevcut durumunu anlatan mektup ve dosyaları bugün Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişler Bakanlığı olmak üzere 8 bakanlığa gönderilmek üzere avukat Feridun Saltık’a teslim ettik. Umarım ilimiz için, bölgemiz için ve ülkemiz için hayırlı olur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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