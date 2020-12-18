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Van'da muhtarlık yüzünden kan davalı olan aynı aşirete mensup iki aile barıştırıldı

DHA

Van'da muhtarlık yüzünden kan davalı olan aynı aşirete mensup iki aile barıştırıldı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Sarıharman Mahallesi'nde, Etmaneke aşiretine mensup Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında 2014'te yapılan muhtarlık adayı seçimi yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümüyle başlayan kan davası, 6 yıl aradan sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bölgedeki kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. Kan davalı olan iki ailenin fertleri, havaya kaldırılan Kuran-ı Kerim'in altında geçerek barıştı.
İran sınırında bulunan Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesi'nde yaşayan Etmaneke aşiretine mensup Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında, 2014 yerel seçimlerinde muhtarlık adaylığı sürecinde anlaşmazlık başladı. Mahalledeki iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada Mehmet Salih Akyavuz, Veysi Ayaz tarafından vurularak öldürüldü. Daha sonra tutuklanan Ayaz, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Muhtarlık seçimi yüzünden aralarında husumet bulunan Ayaz ve Akyavuz ailelerini barıştırmak için Çaldıran eski Belediye Başkanı Hacı Muzaffer Yıldırım ve bölgedeki bazı mahalle muhtarları kan davalı aileleri barıştırmak için girişimlerde bulundu. İkna edilen aileler için Sarıharman Mahallesi'ndeki Taziye Evi önünde barış töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle barış yemeğinin verilmediği törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, ilçenin kanaat önderleri, mahalle muhtarları ile aşirete mensup kişiler katıldı.
HAVAYA KALDIRILAN KURAN-I KERİM'İN ALTINDAN GEÇEREK BARIŞTILAR
Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan barış töreni, kan davalı olan Akyavuz ve Ayaz ailelerinin havaya kaldırılan Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barıştı. Daha sonra aile büyükleri Mehmet Selim Akyavuz ile Nevzat Ayaz, Vali Bilmez'in huzurunda el el tutuşarak barıştı.
Van İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua okudu.
'KAN DAVASINI BARIŞLA SONUÇLANDIRMAK HAYIRSEVERLERİN İŞİDİR'
Törende konuşan Vali Bilmez, barış için çaba gösteren bölgenin ileri gelenleri ve muhtarlarına teşekkür etti. Vali Bilmez şöyle konuştu:
"Akavuz ve Ayaz aileleri arasında insanlığın istemediği acı bir olay yaşandı. Kan davası gütmek ve bu dava üzerine savaşmanın dünyanın en kolay işiyken, onu barışla sonlandırmanın en zor iş olduğunu ifade etmek istiyoruz. Kan davasını barışla sonlandırmak hayırseverlerin işidir. Diğer taraftan kardeşlik, insanları iyiliğe teşvik etmek ve kötülükten ise alı koymaktır. Mahalle muhtarlarımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, kaymakamımız ve ilçe jandarma komutanımız 6 yıldır devam eden fitnenin son bulması için bir araya geldiler. Hazreti Resulullah bütün kan davalarını ayağının altına aldığı gibi bu davayı da Kur´an´ın hakimliğinde, misafirlerimizin şahitliğinde birbirimize söz vererek, bu kötülüğü aramızda kaldıracağız. Fitnecilere, fesatlara ve şeytanlara fırsat vermeyeceğimize dair birbirimize Kur´an´ın hakemliğinde söz verdik
Birbirlerine barış sözü veren aileleri tebrik eden Bilmez, barışın kalıcı olmasını ve bölgedeki bütün şiddetlerin, şerlerin yok olmasına da vesile olmasını diledi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-12-18 13:36:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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