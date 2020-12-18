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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte çığır açtı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilikte çığır açtı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde sosyal belediyecilik anlamında yeni bir çığır açarak, 30 bin ihtiyaç sahibine yaklaşık 7 milyon 940 bin TL maddi destek sağladı.
Halk odaklı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde de dar gelirli vatandaşları yalnız bırakmadı. Dezavantajlı vatandaşların yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da yardımlarına devam etti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilçe ve mahallelerde kapı kapı dolaşarak gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etti.

3 bin 248 aileye sosyal kart ulaştırıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere nakdi yardımları sosyal kart üzerinden yaptı. Belli bir limit üzerinden hane halkı sayısına göre yüklenen sosyal kartlar, anlaşma yapılan marketlerde kullanılabiliyor. Sosyal hizmet çalışanları tarafından tek tek tespit edilen 3 bin 248 aileye sosyal kart verilirken, bir yıllık süreçte sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık olarak 3 milyon TL nakdi yardım sağlandı. Ayrıca farklı kalemlerde acil ihtiyacı olan ailelere de 289 bin 500 TL para yardımı yapıldı.

Her gün bin aileye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor
İpekyolu Caddesi üzerindeki makine ikmal yerleşkesinde bulunan aşevinde kentteki yoksul ve bakıma muhtaç aileler için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Günlük ortalama bin aileye 2 öğün şeklinde 3 çeşit yemek ulaştırılırken, yıl içerisinde ise toplamda 447 bin 782 aileye yemek ulaştırıldı. Aşevi çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler gıda mühendisleri tarafından kontrol edildikten sonra ekipler tarafından belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Yemek miktarı ise ailedeki birey sayısına göre ayarlanıyor. Ayrıca salgın öncesinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi önüne kurulan mobil çorba dağıtım araçları ile 240 bin kişiye de çorba ikram edildi.

Refakatçi misafirhanesi 4 bin 779 kişiyi ağırladı
2017 yılında hizmete açılan refakatçi misafirhanesi, sağlık hizmeti için il dışından kente gelen yüzlerce hasta yakınına yuva oldu. 100 kişi kapasiteli otel konforundaki misafirhanede 2020 yılı içerisinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde 4 bin 779 kişi misafir edildi. Burada misafir edilen hasta refakatçilerine sabah kahvaltı imkânı sunulurken akşamları ise sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

6 bin 507 gıda kolisi ve 4 bin 300 hijyen paketi dağıtıldı
Van genelinde tespit edilen yardıma muhtaç ailelere 6 bin 507 gıda kolisi ulaştırılırken, salgın nedeniyle 4 bin 300 adet de hijyen kolisi dağıtıldı. Vatandaşların kapısına kadar götürülerek teslim edilen kolilerde temel gıda malzemelerinin yanı sıra hijyen malzemeleri yer alıyor. Tüm bunların yanında 160 aileye de giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.

36 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
Engelli vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaların yanı sıra hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda hizmete de imza atılıyor. Bu kapsamda yıl içerisinde 36 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edilirken, 9 kişiye de medikal malzeme yardımı yapıldı. Ayrıca engelli taşıma aracıyla 236 engelli vatandaş düzenli periyotlarla hastane ve fizik tedavi merkezlerine taşınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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