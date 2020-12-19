Van'ın sultanları kazanmaya devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı devrenin son karşılaşmasını da kazanarak, devreyi lider olarak kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 9. karşılaşmasında Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımına konuk oldu. Mardin'de Artuklu Spor Salonu'nda oynanan maçta kırmızı siyahlı temsilcimiz, Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını 03'lük net skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk setinde ev sahibi takımı 1125 yenen temsilcimiz, ikinci seti 1325 son setti ise 1625 alarak rakibini 30 mağlup etti.

Temsilcimiz ligde verilen 2 haftalık aranın ardından 9 Ocak 2021'de Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol takımıyla karşılaşacak.

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