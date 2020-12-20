Van'da kısıtlama sessizliği

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar cuma akşamından itibaren evlerine kapanırken, kısıtlamada kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.