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Muş ve Bitlis’te 189 bin 180 dekar alanda toplulaştırma yapıldı Van’da çalışmalar devam ediyor

İHA

Muş ve Bitlis’te 189 bin 180 dekar alanda toplulaştırma yapıldı Van’da çalışmalar devam ediyor

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizerek, “DSİ olarak bizlere düşen görev; ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmektedir” dedi.
DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.
Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını belirterek, “Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, 2020 yılında Van, Muş ve Bitlis illerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yıldız, “Bitlis ilimizde de 2020 yılında 2 adet projede toplam 813 bin 630 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 65 bin 220 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 813 bin 630 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Muş ilimizde 2020 yılında 4 adet projede toplam 1 milyon 191 bin 680 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 123 bin 960 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 1 milyon 191 bin 680 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Van ilimizde de 2020 yılında 2 adet projede toplam 956 bin 350 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında devam etmektedir. Van’da devam eden çalışmalarda 956 bin 350 dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri yapılıyor. Van, Muş ve Bitlis illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 6 proje dâhilinde 229 bin 880 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon 961 bin 660 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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