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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Spor FK’nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor

İHA

Van Spor FK’nin yükselen yıldızı Barış Gök performansıyla dikkat çekiyor

2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulübü'nün yükselen yıldızı Barış Gök, son haftalarda gösterdiği olumlu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK’nin takım kaptanlarından Barış Gök ve takım arkadaşları, gösterdikleri başarılı performansla ligde ikinci sıraya yerleşti. Sol bek mevkiinde oynayan Gök, bu sene takımıyla şampiyonluğu hedefliyor. İHA muhabirine konuşan Van Spor FK oyuncusu Barış Gök, 2 buçuk yıldır bünyesinde bulunduğu takımın güzel başarılar elde ettiğini belirtti.
Morallerin iyi olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, “Galibiyet geldikçe moraller üst seviyede oluyor. Bizler de hedefleri bir bir geçmeye çalışıyoruz. 2 buçuk yıl önce Çankaya FK’den geldim. Geldiğim yılda 3. Lig'de şampiyonluk yaşadık. Akabinde 2. Lig'de devam ettim ve bu sene de takım kaptanlardan biri olarak ligde devam ediyoruz. Yönetim ve sporcularla güzel bir birliktelik var. Bende bu birlikteliğe katkıda bulunmak için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum” dedi.
Hedeflerinin şampiyonluk yaşayıp üst lige çıkmak olduğunu dile getiren Gök, üst liglerde başarıyla devam etmenin kendileri için iyi olacağını kaydetti.

Serhat Gülpınar: “İyi bir oyuncu grubuna sahibiz”
Takımın son haftalardaki başarısı hakkında bilgi veren Van spor FK Teknik Direktörü Serhat Gülpınar ise, “Buraya geldiğimiz 5’inci haftada takımımızın 1 galibiyeti, 2 beraberliği ve 1 de mağlubiyeti vardı. 5 puanla takımı devraldık. Şu an ise kendi grubumuzda ikinci sıradayız ve çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu başarının mimarı da açıkçası onlardır. Oyuncuların birbirleriyle uyumu, birbirileriyle olan ve saha dışı ilişkileri takımın başarısını etkileyen en önemli etkenlerdir. İyi bir gidişatımız var. Son 4 haftamız kaldı. Bu haftaları da iyi bir şekilde geçip, en iyi puanla tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Barış, Süper Ligde oynayabilecek oyuncularımızdandır”
Barış Gök ve onun gibi oyuncuların Süper Lig'de oynayabilecek kapasitede olduklarına işaret eden Gülpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Barış ve onun gibi birkaç tane bu liglerin üzerinde olan oyuncularımız var. Ancak maalesef gün yüzüne çıkamamış oyunculardır. İnşallah bu takımın elde edeceği başarılarla da Barış ve diğer oyuncularımız da en kötü PTT ligi, Süper Lig oynayabilecek oyunculardır. Sağlayacağımız başarılarla bu oyuncuları seneye, ondan sonraki sene de üst liglerde rahatça görebileceğiz. Hem karakter hem de oyunculuk anlamında Barış gibi birçok oyuncumuz var. İnşallah bu söylediklerim gelecekte gün yüzüne çıkacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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