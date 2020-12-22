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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da kar yağışı

İHA

Van’da kar yağışı

Van’da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü kentte vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışıyla karşılaştı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce günlük yapılan hava tahmininde, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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