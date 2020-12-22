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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ’den su sayaçları için ‘don’ uyarısı

İHA

VASKİ’den su sayaçları için ‘don’ uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı abonelerini uyardı.
Kış mevsimini göz önüne alan VASKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş, poliüretan kauçuk kaplama gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine işaret edildi.
Açıklamada, alınan önlemlere rağmen yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik 185 numaralı telefondan yardım istenebileceği de vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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