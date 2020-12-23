Başkale’de kar yağışı 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’ın Başkale ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken, 22 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde güneşli hava yerin kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklılarının ani düşmesiyle birlikte Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30, ilçe merkezinde ise 15 santimetreye ulaştığı ilçede, Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımın aksaması ve vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için cadde ve mahalle yollarında kar küreme ve temizleme çalışması başlattı. Kapalı olan 22 yerleşim yerinin yolunda da çalışmalar sürdürülüyor.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren güne karla uyanan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. İş yerlerini açan esnaf, küreklerle dükkanlarının önünü temizledi.

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