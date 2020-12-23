Sokak hayvanlarını besleyen çocuklar yürek ısıttı

Van’ın Tuşba ilçesinde bir grup arkadaşın sokak hayvanlarını beslemesi büyük takdir topladı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde bir grup arkadaş, sokak hayvanları için petshopta mama aldı. Daha sonda 15 Temmuz Şehitler Parkına gelen çocuklar, torbadaki mamaları farklı alanlara bırakmaya başladı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çocuklar yem bıraktıktan sonra parktaki köpeklerin beslendiği o görüntüler yürek ısıttı. Yem bırakarak keyifli vakit geçirdikleri gözlenen hayvan sever çocukların bu hareketi ise büyük takdir topladı.

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