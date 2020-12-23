Van'da 372 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı(2)

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BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETRE

Kar yağışı, Bahçesaray ilçesinde de etkili oldu. İlçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Vatandaşlar güne, evlerinin toprak damlarında biriken karları temizleyerek başladı. Çocuklar ise, naylon ve kızak üzerinde kayarak, karın keyfini çıkardı. Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-23 11:42:22



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