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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı

DHA

Van'da çoban ve sürüsü tipiye yakalandı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 372 yerleşim yerinin yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler, yoğun bir çalışma yürütüyor. Kırsal mahallelerdeki merada kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan çoban da koyun sürüsüyle zor anlar yaşadı. Koyunlar, mahalledeki vatandaşların da yardımıyla ağıllara geri getirildi.
Van'da soğuk hava dalgasının başlamasıyla dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olamaya başladı. Kar nedeniyle 174 mahalle ve 198 mezra olmak üzere 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Grup Mahallesi´nin yollarını açmak için çalışma yapan ekipler, kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.
TEZKERE ALAN ASKER, MAHALLE YOLUNDA KAR ENGELİNE TAKILDI
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ve kara gömülen araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Tezkere alan bir asker ise bindiği taksi ile Ortanca Mahallesi´ne giderken, kar ve tipiden dolayı yarı yolda geri dönmek zorunda kaldı. Taksi sürücüsü İzzettin Deniz, yoğun kar yağışı nedeniyle Van'a geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Yollar çok kötü. Bölgede tipi ve sis hakim. Tezkere alan bir askeri evine götürecektim. Ancak yollar kapalı olunca gidemedim" dedi.
ÇOBAN, KOYUN SÜRÜSÜ İLE ZOR ANLAR YAŞADI
Merada koyunlarını otlatan çoban Mevlüt Ağanas ise kar ve tipiden dolayı zor anlar yaşadı. Çoban, koyunlarını mahalle sakinlerinin yardımıyla ağıllarına geri getirmek zorunda kaldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-12-23 13:48:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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