Edremit’te ev yangını

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Van’ın Edremit ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, Süphan Mahallesi Öztürk Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Şirkan Altın’a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.

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