Van’da 220 kilo eroin ele geçirildi Kamyondaki kanepeye zulalanmış uyuşturucu polis engeline takıldı

Van’da polis ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramada 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince iki ayrı araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda kamyondaki kanepelerin içerisine zulalanmış, otomobilde yapılan aramada ise çuvala konulmuş halde iki araçta toplam 220 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Açıklamada, “Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.Y. yakalanarak gözaltına alınmış, faili firar 2 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelinin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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