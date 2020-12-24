Van TSO ve SGK İl Müdürlüğünden ‘yapılandırma’ uyarısı

Van Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen ve Genel Sekreter Cengiz Aras ile bir araya gelen Müdür Göksoy, 7256 sayılı yapılandırmayla ilgili bilgiler verdi. Yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihi olduğunu ifade eden Göksoy, “Müracaatların belirtilen tarihin mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, eDevlet üzerinden veya 31 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar eSigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin alacakları kapsadığını belirten Göksoy, Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacakların ise; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklardan oluştuğunu aktadır. İl Müdürü Göksoy, “BağKur (4/b) sigortalılarının borçlarını ödememeleri veya Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31.10.2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Borç asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılandırmanın önemine değinen Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen ise “Bugün bizleri ziyaret eden ve 7256 sayılı yapılandırmayla ilgili bizleri bilgilendiren SGK İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Üyelerimiz bu yapılandırama ile ağır borç yüklerinden azda olsa kurtulabileceklerdir” dedi.

Van TSO’nun aidat yapılandırmasıyla ilgili de bilgiler veren Görmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizde Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin aidat borçlarını yapılandırıyoruz. Geçmiş yıllara ait yıllık aidat ve munzam aidat anapara borçlarına yönelik getirilen yapılandırma kapsamında, gecikme zamları tahsil edilmiyor. 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek olan yapılandırmadan tüm üyelerimizin faydalanmasını istiyoruz.”

Görmen, yapılandırmadan faydalanacak olan üyelerin mağduriyet yaşamaması adına uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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