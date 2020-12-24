Van'da 220 kilo eroin ele geçirildi; polis 'Not alın not' yazdı



VAN, (DHA)VAN'da polis ekiplerince 2 ayrı araçta yapılan aramada 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, park halindeki 1 araçla durdurdukları 1 araçta detaylı arama yaptı. Araçlardan toplam 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildı. Olayla ilgili araç sürücüsü Z.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. Bu arada polis ele geçen uyuşturucu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "Not alın not' yazısı oluşturdu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van DHA

2020-12-24 10:57:56



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