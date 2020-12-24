Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte büyükşehir belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Defterdarlık, Hacıbekir, Hastane, İkinisan, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde kaldırım ve yaya yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışından dolayı Bahçesaray, Başkale, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye Saray ve Tuşba ilçelerine bağlı 149 kırsal mahalle ve bu mahallelere bağlı 171 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, kapanan 320 yerleşim yerinin bir an önce ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların yolda kalan araçları da iş makinelerinin yardımıyla saplandığı yerlerden kurtarıldı.

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