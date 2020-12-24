Erciş üzümü tescillendi

Van Ticaret Borsasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, kentin kadim lezzetlerinden Erciş üzümüne "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Van Ticaret Borsası tarafından 28 Şubat 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru sonuçlanarak, Erciş üzümü için “Coğrafi İşaret ve Marka Belgesi” verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, göreve geldiklerinde Van’ın sorunlarını masaya yatırıp çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bu kapsamda Van’ın en önemli değerlerinden biri olan Erciş üzümüyle ilgili saha çalışması yaptık. Üniversitemizden aldığımız büyük destekle ön çalışmalarımızı tamamladık. Daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’na ‘Coğrafi İşaret’ başvurusunda bulunduk. Başvurumuz olumlu sonuçlanarak Erciş üzümü ile ilgili tescil belgemizi aldık. Van’ın bir değerini sahiplendiğimiz için hem sevinçliyiz hem gururluyuz. Bundan sonraki süreçte de bu tür çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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